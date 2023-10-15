Повітряну тривогу у Запоріжжі та області оголосили о 15:10, пише 24 Канал. У регіоні попередили про ракетну небезпеку.
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Росіяни, ймовірно, провели пуски балістики
Близько 15:18 з'явилися повідомлення про вибухи у Запоріжжі. Моніторингові групи о 15:16 писали, що росіяни провели пуски балістики у напрямку Запоріжжя і Дніпра.
О 15:27 у Повітряних силах ЗСУ оголосили про відбій ракетної загрози для Запорізької, Дніпропетровської та Харківської областей. О 15:55 у Запорізькій області знову оголосили повітряну тривогу.
Деталі ракетної атаки
Очільник Запорізької ОВА Юрій Малашко повідомив, що російські військові завдали ракетного удару по одній із сільських територіальних громад Запорізького району. Атака відбулася о 15:11.
За даними Запорізької ОВА, ракета впала на відкритій території. Тип ракети, якою атакувала Росія, встановлюється. Інформація щодо руйнувань, загиблих та травмованих не надходила.
Росія завдала понад сотню ударів по Запорізькій області за добу
- За даними Запорізької ОВА, за минулу добу Росія завдала 176 ударів по регіону. Ворог вів вогонь по 24 населених пунктах.
- Військовослужбовці Росії здійснили 3 ракетні удари по Запоріжжю, 11 БпЛА-атак по Червоному, Залізничному, Малинівці, Полтавці, Новоданилівці та Малим Щербакам, 4 РСЗВ-обстріли Роботиного, а також вдарили 4 авіабомбами по Оріхову, Новоандріївці й Новодарівці.
- 154 артобстрілів прийшлися по території Гуляйполя, Малої Токмачки, Преображенки, Левадного, Полтавки, Новопавлівки, Кам'янського, Степового, Лобкового, Плавнів та інших міст та сіл на лінії вогню.
- Унаслідок обстрілів надійшло 6 повідомлень про руйнування житлових будинків та об'єктів інфраструктури. Місцеві жителі не постраждали.