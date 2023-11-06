Рекетиры в Запорожье угрожали отрезать конечности автоперевозчикам, чтобы "отжать" их бизнес.

Смотрите также Готовил удары по энергетике и железной дороге: СБУ разоблачила дежурного агента ФСБ

Рэкет в 2023: Банда нападала на перевозчиков

Участники банды совершали разбойные нападения на владельцев автобусов и их водителей, чтобы "подмять" под себя местные автопредприятия. Они требовали с потерпевших платить регулярную "дань" за дальнейшее "невмешательство" в коммерческую деятельность.

Злоумышленники были жестокими, использовали ножи и другое холодное оружие. В случае отказа платить им деньги – угрожали жертвам и их семьям насилием и физической расправой, а также поджогами автомобилей и домов. Одному из автоперевозчиков рэкетиры даже угрожали отрезать уши и пальцы, если он не согласится отдавать им "процент" из прибыли предприятия.

Таким образом банда пыталась получить полный контроль над всеми компаниями пассажирских перевозок в области, а затем расширить свое влияние на близлежащие регионы.

СБУ задержала злоумышленников с поличным

По данным следствия, в состав преступной группировки входило пятеро жителей Запорожья. Некоторые из них ранее уже привлекались к ответственности за тяжкие преступления. Сотрудники СБУ задержали злоумышленников "на горячем", когда они пытались нанести телесные повреждения руководителю местного автопредприятия.

В квартирах и автомобилях задержанных провели обыски. Правоохранители изъяли: незарегистрированное огнестрельное и холодное оружие, черновые записи со сведениями о пострадавших и будущих объектах нападения, а также большие суммы наличных денег.

5 фигурантам уже сообщили о подозрении по части 2 статьи 206 Уголовного кодекса Украины (противодействие законной хозяйственной деятельности по предварительному сговору группой лиц с угрозой убийства и причинения телесных повреждений с повреждением или уничтожением имущества). Четверо из них уже находятся под стражей.

Кроме того, решается вопрос дополнительной квалификации преступных действий рэкетиров.