Предварительно областные власти заявили, что россияне ударили ракетами С-300. Следует отметить, что тревога в области звучала ориентировочно с 15:24 по 16:06 11 марта, информирует 24 Канал.
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Что произошло в Запорожье
Ориентировочно в 15:23 корреспонденты Суспільного сообщили, что в Запорожье прогремели два взрыва. Только после этого в области раздалась тревога.
Затем в Запорожской областной военной администрации отметили, что Россия продолжает целиться по критической инфраструктуре Запорожской области.
Не имея успехов на поле боя с Вооруженными Силами Украины, сегодня (11 марта – 24 Канал) российские снаряды (предварительно С-300) направили в объект жизнеобеспечения областного центра, где проживают несколько тысяч мирных граждан, среди них большое количество людей, которые вынуждены были покинуть свои дома и бежать от российской оккупации,
– заявили в ОВА.
Областные власти также заверили, что по состоянию на 16:10 привлекли все соответствующие службы.
Секретарь Запорожского городского совета Анатолий Куртев уточнил, что по состоянию на 16:19 известно – из-за ракетных обстрелов в одном из районов города произошло возгорание. Чиновник заверил, что на месте работают все соответствующие службы, однако информацию о последствиях предварительно не сообщил.
Россия ударила по Херсону
- В середине дня, 11 марта, россияне ударили по городу Херсон. Российский снаряд попал возле супермаркета – погибли три мирных жителя, данные о пострадавших уточняются.
- Начальник Управления внутренней и информационной политики Херсонской ОВА Александр Толоконников заявил, что обломки на Николаевском шоссе травмировали трех человек.
- Предварительно известно, что пострадали мужчины 47 и 65 лет и 74-летняя женщина. Раненые госпитализированы.
- Кроме того, российский снаряд повредил предприятие, где был припаркован коммунальный транспорт. Также враги повредили пять автобусов. Подробнее об атаке россиян – читайте здесь.