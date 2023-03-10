Во всех районах Запорожья уже возобновлено энергоснабжение. Секретарь Запорожского городского совета Анатолий Куртев сообщил, что все абоненты, которые были обесточены, уже полностью со светом, передает 24 Канал.

Смотрите также Российские ракеты ударили по критической инфраструктуре в Запорожье

В Одессе и Запорожье наладили электроснабжение

Также свет есть у всех жителей Одессы. Об этом рассказали в ДТЭК.

Специалисты ДТЭК работали всю ночь, чтобы починить высоковольтное оборудование, питающее Одессу и Одесский район. Утром работы закончились и энергетики смогли обеспечить светом всех жителей Одесской области,

– говорится в сообщении.

Тем не менее, сегодня проводятся плановые работы по реконструкции высоковольтной подстанции в Суворовском районе. При их выполнении жители этого района будут без света. Электроснабжение должны вернуть ориентировочно в 17:00.

Из-за повреждений в результате обстрелов оборудования в Одесской области могут быть стабилизационные отключения в пиковые часы нагрузки. Графики стабилизационных отключений можно найти на сайте ДТЭК Одесские электросети.

Что известно о последних обстрелах