В частности, попадание есть в Запорожской области. Об этом сообщили в областной военной администрации.

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Что известно об атаке Запорожья 9 марта

По Запорожской области враг выпустил ракеты С-300. оккупанты попали в объект критической инфраструктуры.

В Запорожской области целью пяти российских ракет (предварительно С-300) стал один из объектов критической инфраструктуры. Пострадавших нет,

– говорится в сообщении.

Подходящие службы работают на месте. Как отмечают в ОВА, ситуация контролируется.

Сколько враждебных целей удалось ликвидировать

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный отметил, что российские военные совершили 81 пуск ракет разного базирования. Если подробнее, то говорится о:

28 пусков крылатых ракет воздушного базирования Х-101/Х-555;

20 пусков крылатых ракет морского базирования "Калибр";

6 пусков крылатых ракет воздушного базирования X-22;

6 пусков крылатых ракет воздушного базирования Х-47 "Кинжал";

8 пусков управляемых авиационных ракет: 2 – Х-31П; 6 – X-59;

13 пусков зенитных управляемых ракет С-300.

Также насчитали 8 пусков БпЛА типа "Шахид 136/131".

Силы ПВО совместно с другими подразделениями Вооруженных Сил Украины сбили из 48 крылатых ракет Х-101/Х-555 и "Калибр" – 34. Также в металлолом превратили 4 иранские дроны.