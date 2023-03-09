Зокрема, влучання є у Запорізькій області. Про це повідомили в обласній військовій адміністрації.

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Що відомо про атаку Запоріжжя 9 березня

По Запорізькій області ворог випустив ракети С-300. окупанти влучили в об'єкт критичної інфраструктури.

В Запорізькій області мішенню п'яти російських ракет (попередньо С-300) став один з об'єктів критичної інфраструктури. Постраждалих немає,

– йдеться у повідомленні.

Відповідні служби працюють на місці. Як зазначають в ОВА, ситуація контрольована.

Скільки ворожих цілей вдалося ліквідувати

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний зауважив, що російські військові здійснили 81 пуск ракет різного базування. Якщо детальніше, то мовиться про:

28 пусків крилатих ракет повітряного базування Х-101/Х-555;

20 пусків крилатих ракет морського базування "Калібр";

6 пусків крилатих ракет повітряного базування X-22;

6 пусків крилатих ракет повітряного базування Х-47 "Кинджал";

8 пусків керованих авіаційних ракет: 2 – Х-31П; 6 – X-59;

13 пусків зенітних керованих ракет С-300.

Також нарахували 8 пусків БпЛА типу "Шахід 136/131".

Сили ППО спільно з іншими підрозділами Збройних Сил України збили з 48 крилатих ракет Х-101/Х-555 і "Калібр" – 34. Також на брухт перетворили 4 іранські дрони.