Вероятно, россияне снова атакуют город ракетами С-300 или реактивными системами залпового огня. Сирены в области прозвучали около 21:24 одновременно с взрывами.

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Что происходит в Запорожье

Глава Запорожской ОВА Юрий Малашко призвал граждан находиться в безопасных городах и соблюдать информационную тишину – не публиковать фото и видео, которые могут помочь врагу.

Чрезмерное информационное внимание вредит Силам обороны Украины. Сохраняем спокойствие и верим в Вооруженные силы Украины,

– подчеркнул Малашко.

Местные жители сообщают, что слышали серию взрывов во время тревоги. Угроза атаки продолжается.

Россия обстреливает Украину на Пасху

В ночь Пасхи Россия начала массированную атаку Запорожья и окрестных населенных пунктов, запустив более десятка ракет С-300. Россияне попали в зеленую зону Запорожья, а в поселке Камышеваха россияне разрушили церковь. Пострадавших, к счастью, не было.

Также под массированным ударом оказалась и Снегиревка Николаевской области – оккупанты запустили 12 ракет. В результате погибли двое подростков.

С РСЗО враг ударил по Никополю, повредив гражданскую инфраструктуру и попав в местный храм. Два человека пострадали.

В Донецке россияне также попали в церковь и в считанные минуты после взрыва на месте уже работали пропагандисты, которые говорили о якобы ударе ВСУ.

Также под огнем прифронтовые и приграничные территории. В частности, враг обстрелял пограничные Сумщины, Херсонщину и Донетчину.