Ймовірно, росіяни знову атакують місто ракетами С-300 або реактивними системами залпового вогню. Сирени в області пролунали близько 21:24 одночасно з вибухами.

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Що відбувається у Запоріжжі

Голова Запорізької ОВА Юрій Малашко закликав громадян перебувати у безпечних містах та дотримуватися інформаційної тиші – не публікувати фото та відео, які можуть допомогти ворогу.

Надмірна інформаційна увага шкодить Силам оборони України. Зберігаємо спокій та віримо у Збройні сили України,

– наголосив Малашко.

Місцеві мешканці повідомляють, що чули серії вибухів під час тривоги. Загроза атаки триває.

Росія обстрілює Україну на Великдень

У ніч Великодня Росія почала масовану атаку Запоріжжя та навколишніх населених пунктів, запустивши понад десяток ракет С-300. Росіяни влучили у зелену зону Запоріжжя, а в селищі Комишуваха росіяни зруйнували церкву. Постраждалих, на щастя, не було.

Також під масованим ударом опинилася і Снігурівка Миколаївської області – окупанти запустили 12 ракет. Унаслідок цього загинули двоє підлітків.

З РСЗВ ворог вдарив по Нікополю, пошкодивши цивільну інфраструктуру та влучивши в місцевий храм. Двоє людей постраждали.

У Донецьку росіяни також влучили в церкву і за лічені хвилини після вибуху на місці вже працювали пропагандисти, які говорили про нібито удар ЗСУ.

Також під вогнем прифронтові та прикордонні території. Зокрема ворог обстріляв прикордоння Сумщини, Херсонщину та Донеччину.