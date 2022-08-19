Во всей области объявили тревогу. Заметим, что ее половина находится в оккупации.

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Раздалась целая серия взрывов

Местные сообщили, что в Запорожье была слышна серия звуков, похожих на взрывы.

Только после этого в городе была объявлена ​​воздушная тревога. Людям не стоит игнорировать извещение, нужно идти в укрытие, чтобы сохранить жизнь. Следует заметить, что сирена не всегда успевает вовремя срабатывать. Запорожье находится близко к зоне боевых действий.

Официального подтверждения взрывов пока не последовало. К 11:14 в Запорожской области еще была воздушная тревога. Помимо нее в Украине ракетная опасность в этот момент еще в Луганской области.

россия обстреливает Запорожье

оккупанты часто атакуют город. Ночью 18 августа сразу после объявления воздушной тревоги раздались взрывы в Запорожье. Оккупанты атаковали город с помощью реактивных систем залпового огня. россияне попали в объект инфраструктуры в Шевченковском районе города.

Из-за обстрелов 18 августа есть жертвы и пострадавшие. В частности, три пострадавших и одна женщина погибла. В объект зафиксировали прямое попадание 4 российскими ракетами. Разрушения не значительны.

Также российские оккупанты еще 12 августа ударили по Запорожью. Ранения получили двое местных жителей. По дороге в больницу скончалась одна женщина.

Обстрелы в ночь на 19 августа: смотрите видео

