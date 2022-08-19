В цілій області оголосили тривогу. Зауважимо, що її половина перебуває в окупації.

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Пролунала ціла серія вибухів

Місцеві повідомили, що в Запоріжжі було чутно серію звуків, схожих на вибухи.

Лише після цього у місті оголосили повітряну тривогу. Людям не варто ігнорувати сповіщення, треба йти в укриття, щоб зберегти життя. Варто зауважити, що сирена не завжди встигає вчасно спрацьовувати. Натомість Запоріжжя розташоване близько до зони бойових дій.

Офіційного підтвердження вибухів поки не було. На 11:14 в Запорізькій області ще була повітряна тривога. Соцмереже також повідомляли, що нібито в місті працює ППО. В Україні ракетна небезпека в цей момент ще в Луганській області.

росія обстрілює Запоріжжя

Місто та регіон окупанти атакують також часто. Уночі 18 серпня одразу після оголошення повітряної тривоги пролунали вибухи у Запоріжжі. Окупанти атакували місто за допомогою реактивних систем залпового вогню. росіяни влучили в об'єкт інфраструктури у Шевченківському районі міста.

Через обстріли 18 серпня є жертви та постраждалі. Зокрема, троє постраждалих і одна жінка загинула. В об'єкт зафіксували пряме потрапляння 4 російськими ракетами. Руйнування не є значними.

Також російські окупанти ще 12 серпня вдарили по Запоріжжю. Поранення отримали двоє місцевих мешканців. Дорогою до лікарні померла одна жінка.

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