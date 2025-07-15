Сообщает 24 Канал со ссылкой на секретаря Запорожского городского совета Регину Харченко.

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Что известно об атаке на Запорожье?

Харченко отметила, что воздушная тревога в Запорожье продолжается уже 13 часов.

С 19:35 (14 июля – 24 Канал) к нам летят вражеские ударные дроны. В результате попаданий произошло несколько пожаров, но наши спасатели вовремя укротили огонь. Есть повреждения ангара и административного здания одного из объектов. К счастью, пострадавших нет,

– говорится в сообщении.

Секретарь горсовета также отметила, что на город снова летят российские "Шахеды". В связи с этим она призвала всех находиться в безопасных местах на не находиться на улице.

Заметим, что в 08:50 глава Запорожской ОВА Иван Федоров сообщил, что в городе работает ПВО. Он также добавил, что 1 вражеский БпЛА движется в направлении Шевченковского и Коммунарского районов.

Уже в 9:05 он заявил, что над территорией Запорожья вражеские ударные БпЛА не фиксируются.