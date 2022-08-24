О взрывах сообщили около 4:00, информирует 24 канал. По данным местных телеграмм-каналов, в городе прогремели мощные взрывы.
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Неспокойная ночь на Юге и Востоке
В ночь на 24 августа затяжные воздушные тревоги продолжаются на Юге Украины с непродолжительными отбоями. Также сирены звучали на Востоке и в Центре Украины.
Официальной информации о взрывах в городе на 4:10 нет. Воздушная тревога в Запорожской области продолжается.
Учитывая, что 24 августа Украина отмечает самый большой государственный праздник – День Независимости, можно ожидать усиленных атак от оккупантов. Поэтому необходимо реагировать на все сигналы воздушной тревоги, как и каждый день войны, и сегодня следует быть особенно внимательными.
Предыдущий обстрел Запорожья: главное
Около 00:15 24 августа в Запорожье прогремели взрывы. Впоследствии глава ОВА Александр Старух подтвердил ракетный обстрел города. Ракеты кафиров попали в объекты инфраструктуры в Шевченковского района и недалеко от Коммунарского района.
По предварительным данным, в результате этой атаки жертв нет.
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