О взрывах сообщили около 4:00, информирует 24 канал. По данным местных телеграмм-каналов, в городе прогремели мощные взрывы.

Напомним Старух подтвердил атаку россиян по Запорожской области: первые подробности о попадании

Неспокойная ночь на Юге и Востоке

В ночь на 24 августа затяжные воздушные тревоги продолжаются на Юге Украины с непродолжительными отбоями. Также сирены звучали на Востоке и в Центре Украины.

Официальной информации о взрывах в городе на 4:10 нет. Воздушная тревога в Запорожской области продолжается.

Учитывая, что 24 августа Украина отмечает самый большой государственный праздник – День Независимости, можно ожидать усиленных атак от оккупантов. Поэтому необходимо реагировать на все сигналы воздушной тревоги, как и каждый день войны, и сегодня следует быть особенно внимательными.

Предыдущий обстрел Запорожья: главное

Около 00:15 24 августа в Запорожье прогремели взрывы. Впоследствии глава ОВА Александр Старух подтвердил ракетный обстрел города. Ракеты кафиров попали в объекты инфраструктуры в Шевченковского района и недалеко от Коммунарского района.

По предварительным данным, в результате этой атаки жертв нет.

Важно! Ежедневно россия доказывает, что является страной-террористом, атакуя жилые дома, школы, больницы, университеты, торговые центры и тому подобное. Поэтому важно не игнорировать сигнал воздушной тревоги, ведь предсказать, куда будут атаковать оккупанты в следующий раз – невозможно. Также невозможно предсказать, куда могут упасть обломки сбитой ракеты после успешной работы ПВО. Соблюдайте правила безопасности, сохраняйте спокойствие и доверяйте информации только из проверенных источников.

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