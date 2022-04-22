Однако попытки штурма русских захватчиков были безуспешными. Об этом сообщили в Генштабе Вооруженных сил Украины.

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Россия усиливает группировку

По данным Генштаба, в Запорожском направлении враг усилил свои группировки из-за перемещения подразделений 19-й мотострелковой дивизии 58-й общевойсковой армии Южного военного округа.

Также известно, что батальонная тактическая группа 127-й мотострелковой дивизии 5-й общевойсковой армии потеряла боеспособность и была выведена в район восстановления.

Напомним, защитники Запорожья за сутки 20 апреля ликвидировали 100 российских оккупантов. Также они уничтожили 2 вражеских танка и много другой техники.

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