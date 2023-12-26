Оккупант на "Лексусе" вылетел на встречную полосу и влетел в КамАЗ. Там находились раненые российские оккупанты.

Обратите внимание Шойгу сообщил о потерях: Путину доложили об уничтожении "Новочеркасска"

Подробности ДТП

Инцидент произошел 25 декабря вблизи села Владимировка Запорожской области. Таймураз Хугаев – так называемый командир отделения технической разведки вооруженных сил России – решил разведать, что там происходит на встречной полосе. Результат – впечатляет. Оккупант на "Лексусе" фактически снес КАМАЗ, в котором доживали свои позорные минуты раненые оккупанты.

Стоит отметить, что ДТП имело очень положительные результаты. По меньшей мере 2 оккупанта отправились на концерт к Кобзону. Кроме того, есть более десяти пострадавших. Пожелаем Таймуразу Хугаеву продолжать в том же духе.

Потери врага

Россия в войне с Украиной несет колоссальные потери. По состоянию на 26 декабря Генштаб ВСУ сообщил, что ликвидировать удалось уже 354 960 российских оккупантов. Кроме того, минуснули немало оружия и техники.

Изюминкой рождественского штолена стал корабль "Новочеркасск", который красиво отправили ко дну. Владимир Зеленский уже поблагодарил защитников за эффективную работу.