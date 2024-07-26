Так, отмечается, что должен прибыть частный адвокат подозреваемого. Напомним, что подозреваемого задержали в четверг, 25 июля.

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Суд объявил перерыв

Во Львове проходит суд над подозреваемым в убийстве Ирины Фарион. Отметим, что ранее провели брифинг по этому делу, где рассказали детали задержания парня.

Собственно, во время осуждения суда отметили, что должен прибыть частный адвокат 18-летнего подозреваемого.

Так, суд перенесли ориентировочно на 16:00 до прибытия частного защитника подозреваемого в убийстве Фарион.

Нагадаємо, що ввечері 19 липня стало відомо, що на мовознавицю Ірину Фаріон скоїли замах, внаслідок якого вона померла. В четвер, 25 липня, повідомили про затримання підозрюваного. Усі відомі деталі – читайте в матеріалі 24 Каналу.