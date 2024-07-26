Так, зазначається, що повинен прибути приватний адвокат підозрюваного. Нагадаємо, що підозрюваного затримали у четвер, 25 липня.

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Суд оголосив перерву

У Львові відбувається суд над підозрюваним у вбивстві Ірини Фаріон. Зазначимо, що раніше провели брифінг щодо цієї справи, де розповіли деталі затримання хлопця.

Власне, під час засудання суду зазначили, що повинен прибути приватний адвокат 18-річного підозрюваного.

Так, суд перенесли орієнтовно на 16:00 до прибуття приватного захисника підозрюваного у вбивстві Фаріон.

Нагадаємо, що ввечері 19 липня стало відомо, що на мовознавицю Ірину Фаріон скоїли замах, внаслідок якого вона померла. В четвер, 25 липня, повідомили про затримання підозрюваного. Усі відомі деталі – читайте в матеріалі 24 Каналу.