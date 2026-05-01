Онлайн Редакция Вакансии Контакты Игры Гороскоп
1 мая, 13:40
Обновлено - 14:02, 1 мая

В Житомире гремят взрывы: на город летят новые дроны

Ирина Чеботникова
Основные тезисы
  • В Житомире раздаются взрывы из-за атаки российских дронов 1 мая.
  • На Житомир летели около десятка беспилотников на малых высотах, что представляет угрозу городу и области.

Россия атакует ряд украинских городов днем 1 мая. Взрывы раздаются и в Житомире.

Детали собрал 24 Канал. Пройдите в укрытие, если в вашем регионе тревога! Не пренебрегайте безопасностью!

Смотрите также Харьков массированно атаковали БПЛА: под прицелом – автозаправочные станции, есть попадания на пяти АЗС  

Что известно об атаке на Житомир 1 мая?

В 13:17 в Воздушных силах написали, что беспилотники направляются на Озерное/Житомир.

Тернополь, Житомир – оставайтесь в укрытиях. Новые дроны в направлении городов, 
– добавили там в 13:29.

Мониторинговый телеграм-канал monitor написал, что на Житомир летит около десятка дронов. К тому же БПЛА идут на малых высотах.

Около двух часов дня мониторинговые сообщества указывали, что на Житомирщине еще есть около 6 беспилотников. Они могут угрожать не только самому Житомиру, но и другим городам области.

Где сейчас тревога в Украине: смотрите онлайн-карту тревог

 

Обратите внимание! Карта интерактивная, данные на ней обновляются автоматически.

Где еще были взрывы днем 1 мая?

Россияне запустили много ударных беспилотников. Сначала в сети предполагали, что БПЛА могут полететь на Киев, но те выбрали западное направление.

Кроме Житомира, было громко в Тернополе и в Винницкой области. О возможных последствиях пока не известно. 

Связанные темы:

Новости Житомира Атака дронами-камикадзе Взрыв