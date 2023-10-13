Сплевывал кровь после разговора с учителем: в Житомирской области между учеником и педагогом возник конфликт

В Житомирской области между учителем и учеником 5 класса вспыхнул конфликт. Мама ребенка уверена, что учитель нанес ее сыну травму губы.

В Довбысском лицее в Житомирской области между учеником 5 класса и учителем математики произошел конфликт. Мама мальчика утверждает, что ребенок получил травму губы, но учитель от комментариев отказывается.

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Учитель вывел ученика из класса

Мама рассказывает, что учитель математики вывел ее сына из класса и накормил колбасой.

Мы пошли к директору, директору не было. В 12:20 она пришла, и мы начали разговаривать. Я с одной проблемой пришла, а вышла с тем, что мне дали неделю, чтобы ребенок исправился, – сказала женщина.

В то же время родители учеников, тоже на уроке, рассказывают, что их дети видели кровь.

"Мой сын не понял, то ли его одноклассник зуб выплевывал, то ли колбасу. Но кровь видели, говорили, что кровь была", – отметила мама ученика 5 класса, Анжела Кулеша.

По словам одноклассника мальчика, у которого произошел конфликт с учителем, он даже давал пострадавшему салфетку, чтобы тот вытер себе рот.

По словам мамы мальчика, у которого был конфликт с учителем, у ее сына была травма губы, потому шла кровь. Эти телесные повреждения были зафиксированы в отделении полиции. Комментировать ситуацию учитель отказался, но женщина рассказала, что он звонил по телефону и предлагал встретиться. Она отказалась.

Директор тоже отрицает травму мальчика

Директор Довбысского лицея Валентина Новицкая говорит, что травмы у ребенка не было.

Ни побоев, ни травм – ничего не было. Нормально с матерью переговорили. Уже четвертого октября нам сказали, что у мальчика были травмы, и у него была разбита губа,

– рассказала Валентина Новицкая.

Учительница истории и правоведения Нина Коток рассказала, что мальчик опоздал на урок истории и возбужден. Она тоже не увидела никаких травм у ребенка.

Член киевской временной комиссии по расследованию этого случая Алина Максимчук рассказала, что от дирекции лицея ждут объяснений.

"Было заседание, на котором заслушали маму ребенка и подали протокольное решение директору школы, чтобы дали объяснение этому случаю, объяснение учителя и объяснение классного руководителя", - сказала она.

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