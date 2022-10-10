В Житомирской области враг ударил по энергетической инфраструктуре, – председатель ОВА

Российские оккупанты нанесли ракетный удар по Житомирщине. На месте работают спасатели.

Местные власти просят жителей оставаться в укрытиях. Об этом сообщил глава ОВА Виталий Бунечко.

Россияне нанесли ракетный удар по Житомирщине

По словам Бунечко, враг нанес удар по энергетической инфраструктуре Житомирщины. Часть потребителей уже переведена на резервные источники питания.

Работы по ликвидации последствий продолжаются,

– отметил глава региона.