В 2019 году произошло меньше всего убийств в истории в Украине: статистика

За всю историю независимости число зарегистрированных убийств стало наименьшим.

В 2019 году зарегистрировано на 80 убийств меньше, чем в 2018. Об этом сообщило руководство Нацполиции, подводя итоги за прошлый год.

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По данным правоохранителей, в 2019 году было зарегистрировано 1428 убийств, когда в 2018 году – 1508.

Случаев преднамеренных тяжких телесных повреждений:

в 2019 году – 1916;

в 2018 году – 2069.



Статистика убийств и тяжких телесных / Скриншот

Разбоев в прошлом году зарегистрировали 11080 случаев, а это почти на 2,5 тысячи меньше, чем в 2018 году.

Случаи грабежа:

в 2019 году – 1658;

в 2018 году – 2190.



Статистика разбоев и ограблений / скриншот

Также глава Нацполиции Игорь Клименко отметил, что 30% преступлений было раскрыто благодаря видеокамерам. Также уровень доверия населения к полиции в 2019 году составляет 48%, что на 10% больше 2018 года.



Большинство преступлений было раскрыто благодаря камерам / скриншот