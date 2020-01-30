14:30
30 янв 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      техно lifestyle Здоровье спорт дизайн Афиша Инвестиции auto Учеба Likar logo-afisha покер
      more
      КОРОНАВИРУС 2020 ПОМПЕО В УКРАИНЕ ГРИПП В УКРАИНЕ ПАСЕ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Кравчук переписал историю со Скабеевой. Православные аборты в России
      Вєсті Кремля
      22:36, 29 января
      Вести.UA: Зеленский стал националистом. Подвиги Татьяны Черновол
      Вєсті.UA
      21:15, 29 января
      Как проворачивают земельную аферу с фальшивыми удостоверениями учасников АТО: расследование
      ЦРУ
      09:00, 30 октября 2019
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: от культа до гонок на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 июля 2019
      24 Канал Новости Новости Украины
      КОРОНАВИРУС 2020 ПОМПЕО В УКРАИНЕ ГРИПП В УКРАИНЕ ПАСЕ

      В 2019 году произошло меньше всего убийств в истории в Украине: статистика

      46 Читати новину українською
      В 2019 зарегистрировали меньше убийств / facebook.com

      За всю историю независимости число зарегистрированных убийств стало наименьшим.

      В 2019 году зарегистрировано на 80 убийств меньше, чем в 2018. Об этом сообщило руководство Нацполиции, подводя итоги за прошлый год.

      Читайте также: Полиция выпустила комикс о служебной овчарке Геру: фото

      По данным правоохранителей, в 2019 году было зарегистрировано 1428 убийств, когда в 2018 году – 1508.

      Случаев преднамеренных тяжких телесных повреждений:

      • в 2019 году – 1916;
      • в 2018 году – 2069.

      вбивства статистика в Україні
      Статистика убийств и тяжких телесных / Скриншот

      Разбоев в прошлом году зарегистрировали 11080 случаев, а это почти на 2,5 тысячи меньше, чем в 2018 году.

      Случаи грабежа:

      • в 2019 году – 1658;
      • в 2018 году – 2190.

      розбої статистика
      Статистика разбоев и ограблений / скриншот

      Также глава Нацполиции Игорь Клименко отметил, что 30% преступлений было раскрыто благодаря видеокамерам. Также уровень доверия населения к полиции в 2019 году составляет 48%, что на 10% больше 2018 года.

      статистика Нацполіція
      Большинство преступлений было раскрыто благодаря камерам / скриншот

      Цистит: симптомы, лечение, причины возникновения
      сегодня
      112202
      Теги: Криминальные новости Новости Украины Криминал Статистика
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      сегодня , 13:02 Украинской Википедии – 16 лет: как все начиналось
      31
      сегодня , 12:25 У кого наибольшие шансы стать следующим мэром Киева
      Ірина Поліщук 5056
      27 января , 15:02 Как выбрать и заказать порталы для электрокаминов
      115
      27 января , 19:04 Они научат зарабатывать миллионы: лучшие книги о покере
      88
      сегодня , 09:11 Закон о референдуме: что обещают украинцам и есть ли опасность манипуляций
      Інна Жолобович 217
      Новости
      Больше новостей

      Читай новости даже без интернета

      Скачать

      Читай новости даже без интернета

      Залиште відгук