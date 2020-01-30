У 2019 році сталось найменше вбивств в історії в Україні: статистика

За всю історію незалежності число зареєстрованих убивств стало найменшим.

У 2019 році зареєстровано на 80 вбивств менше, ніж у 2018. Про це повідомило керівництво Нацполіції, підбиваючи підсумки за минулий рік.

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За даними правоохоронців, у 2019 році було зареєстровано 1428 вбивств, коли в 2018 році – 1508.

Випадків навмисних тяжких тілесних ушкоджень:

у 2019 році – 1916;

у 2018 році – 2069.



Статистика вбивств та тяжких тілесних / Скріншот

Розбоїв у минулому році зареєстрували 11080 випадків, а це майже на 2,5 тисяч менше ніж у 2018 році.

Випадки грабежу:

у 2019 році – 1658;

у 2018 році – 2190.



Статистика розбоїв та пограбувань / Скріншот

Також глава Нацполіції Ігор Клименко зазначив, що 30% злочинів було розкрито завдяки відеокамерам. Також рівень довіри населення до поліції у 2019 році становить 48%, що на 10% більше 2018 року.



Більшість злочинві було розкрито завдяки камерам / Скріншот