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      У 2019 році сталось найменше вбивств в історії в Україні: статистика

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      У 2019 зареєстрували найменше вбивств / facebook.com

      За всю історію незалежності число зареєстрованих убивств стало найменшим.

      У 2019 році зареєстровано на 80 вбивств менше, ніж у 2018. Про це повідомило керівництво Нацполіції, підбиваючи підсумки за минулий рік.

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      За даними правоохоронців, у 2019 році було зареєстровано 1428 вбивств, коли в 2018 році – 1508.

      Випадків навмисних тяжких тілесних ушкоджень:

      • у 2019 році – 1916;
      • у 2018 році – 2069.

      вбивства статистика в Україні
      Статистика вбивств та тяжких тілесних / Скріншот

      Розбоїв у минулому році зареєстрували 11080 випадків, а це майже на 2,5 тисяч менше ніж у 2018 році.

      Випадки грабежу:

      • у 2019 році – 1658;
      • у 2018 році – 2190.

      розбої статистика
      Статистика розбоїв та пограбувань / Скріншот

      Також глава Нацполіції Ігор Клименко зазначив, що 30% злочинів було розкрито завдяки відеокамерам. Також рівень довіри населення до поліції у 2019 році становить 48%, що на 10% більше 2018 року.

      статистика Нацполіція
      Більшість злочинві було розкрито завдяки камерам / Скріншот

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      Теги: Новини України Кримінал Кримінальні новини Статистика
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