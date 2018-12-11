В 2019 году украинские полицейские получат 55 современных вертолетов

В 2019 году Украина получит 55 вертолетов Airbus Н-145 для полицейских и спасательных операций.

Об этом сообщил министр внутренних дел Арсен Аваков.

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Вертолеты Н145 имеют высокую степень эксплуатационной готовности и гибкости, особенно в условиях жаркого климата и в высокогорье.

Самая современная авионика, меняют конфигурацию под задачу за 40 минут, работают в режиме от -40 градусов до +50 градусов и до 30 минут могут находиться в воздухе в неподвижном состоянии,

– отметил Аваков.

У рамках контракту із Airbus #авіаціяМВС вже за рік поповниться новимиН145 для поліцейських операцій.Найсучасніша авіоніка,змінюють конфігурацію під задачу за 40 хв.,працюють у режимі від -40C до +50С та до 30хв можуть перебувати у повітрі у нерухомому стані.Міцнішаємо! pic.twitter.com/JIjaZwGtLl — Arsen Avakov (@AvakovArsen) 10 грудня 2018 р.

Полностью программа авиабезопасности заработает в 2021 году.