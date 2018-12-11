В 2019 году украинские полицейские получат 55 современных вертолетов
В 2019 году Украина получит 55 вертолетов Airbus Н-145 для полицейских и спасательных операций.
Об этом сообщил министр внутренних дел Арсен Аваков.
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Вертолеты Н145 имеют высокую степень эксплуатационной готовности и гибкости, особенно в условиях жаркого климата и в высокогорье.
Самая современная авионика, меняют конфигурацию под задачу за 40 минут, работают в режиме от -40 градусов до +50 градусов и до 30 минут могут находиться в воздухе в неподвижном состоянии,
– отметил Аваков.
Полностью программа авиабезопасности заработает в 2021 году.
Источник: 24 Канал
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