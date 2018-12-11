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      В 2019 году украинские полицейские получат 55 современных вертолетов

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      Airbus Н-145
      Airbus Н-145 / Фото из открытых источников

      В 2019 году Украина получит 55 вертолетов Airbus Н-145 для полицейских и спасательных операций.

      Об этом сообщил министр внутренних дел Арсен Аваков.

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      Вертолеты Н145 имеют высокую степень эксплуатационной готовности и гибкости, особенно в условиях жаркого климата и в высокогорье.

      Самая современная авионика, меняют конфигурацию под задачу за 40 минут, работают в режиме от -40 градусов до +50 градусов и до 30 минут могут находиться в воздухе в неподвижном состоянии,
      – отметил Аваков.

      Полностью программа авиабезопасности заработает в 2021 году.

      Теги: Новости Украины Новости политики Арсен Аваков авиация Министерство внутренних дел
      Источник: 24 Канал
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