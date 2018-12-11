У 2019 році українські поліцейські отримають 55 сучасних вертольотів

У 2019 році Україна отримає 55 вертольотів Airbus Н-145 для поліцейських та рятувальних операцій.

Про це повідомив міністр внутрішніх справ Арсен Аваков.

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Вертольоти Н145 мають високий ступінь експлуатаційної готовності та гнучкості, особливо в умовах спекотного клімату і у високогір'ї.

Найсучасніша авіоніка, змінюють конфігурацію під задачу за 40 хвилин, працюють у режимі від - 40 градусів до +50 градусів та до 30 хвилин можуть перебувати у повітрі у нерухомому стані,

– зазначив Аваков.

У рамках контракту із Airbus #авіаціяМВС вже за рік поповниться новимиН145 для поліцейських операцій.Найсучасніша авіоніка,змінюють конфігурацію під задачу за 40 хв.,працюють у режимі від -40C до +50С та до 30хв можуть перебувати у повітрі у нерухомому стані.Міцнішаємо! pic.twitter.com/JIjaZwGtLl — Arsen Avakov (@AvakovArsen) 10 грудня 2018 р.

Повністю програма авіабезпеки запрацює у 2021 році.