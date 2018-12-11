У 2019 році українські поліцейські отримають 55 сучасних вертольотів
У 2019 році Україна отримає 55 вертольотів Airbus Н-145 для поліцейських та рятувальних операцій.
Про це повідомив міністр внутрішніх справ Арсен Аваков.
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Вертольоти Н145 мають високий ступінь експлуатаційної готовності та гнучкості, особливо в умовах спекотного клімату і у високогір'ї.
Найсучасніша авіоніка, змінюють конфігурацію під задачу за 40 хвилин, працюють у режимі від - 40 градусів до +50 градусів та до 30 хвилин можуть перебувати у повітрі у нерухомому стані,
– зазначив Аваков.
Повністю програма авіабезпеки запрацює у 2021 році.
Джерело: 24 Канал
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