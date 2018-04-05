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В Администрации Президента отказались обнародовать фамилии выдворенных российских дипломатов

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В Администрации Президента отказались обнародовать фамилии выдворенных российских дипломатов
В Администрации Президента отказались обнародовать фамилии выдворенных российских дипломатов / Фото из открытых источников

В Администрации Президента Украины отказались обнародовать фамилии 13 российских дипломатов, которых выдворили из Украины из-за возможной причастности России к отравлению экс-разведчика Сергея Скрипаля.

Такой ответ был предоставлен на запрос журналистов "Громадского".

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"В Администрации сослались на закон о защите персональных данных и отметили, что "не представляется возможным предоставить перечень фамилий и должностей дипломатов, которые подлежат выдворению", – рассказали журналисты.


Ответ Администрации Президента на запрос журналистов

Напомним, 30 стран мира, в том числе и Украина, и НАТО заявили о выдворении российских дипломатов из-за отравления экс-шпиона Сергея Скрипаля. В общем, в РФ вернутся 153 дипломата.

Теги: Новости политики Новости Украины Петр Порошенко Высылка российских дипломатов Администрация Президента
Источник: 24 Канал
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