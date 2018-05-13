В Афганистане боевики устроили серию взрывов: погибли 9 человек

На востоке Афганистана в городе Джалалабад в воскресенье, 13 мая, прозвучали несколько взрывов. Кроме того вспыхнула перестрелка между афганскими силами безопасности и несколькими боевиками.

Об этом сообщает Tolonews.com.

По данным местных властей, в результате нападения боевиков погибли по меньшей мере 9 человек и не менее 30 получили ранения.

Читайте также: Серия терактов в Индонезии: не менее 9 человек погибло

Отмечается, что 3 взрыва прогремели во время скоординированной атаки возле здания, где расположен офис государственного казначейства. Кроме того, во время нападения один из боевиков подорвал себя у ворот здания, после чего на территорию проникли его сообщники. Затем были слышны взрывы изнутри здания.

Reuters со ссылкой на местные власти сообщает, что по меньшей мере 4 нападающих, вооруженных гранатами и автоматическим оружием, ведут бой с полицией.

Школьницы бегут с места инцидента в Джалалабаде.

#Afghanistan At least 9 people have been reported to have been killed, 30+ wounded after attacker's today stormed government building in #Jalalabad City. They were armed with RPG's, automatic guns and wore explosive vests. Clashes continue.#Afghanistan pic.twitter.com/lR7jRxRRaJ — Conflict Files (@ConflictFiles) 13 мая 2018 г.

A child and an elderly man who were injured in #Jalalabad attack pic.twitter.com/57Q0CHxtyP — 1TVNewsAF (@1TVNewsAF) 13 мая 2018 г.