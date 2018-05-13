В Афганистане боевики устроили серию взрывов: погибли 9 человек
На востоке Афганистана в городе Джалалабад в воскресенье, 13 мая, прозвучали несколько взрывов. Кроме того вспыхнула перестрелка между афганскими силами безопасности и несколькими боевиками.
Об этом сообщает Tolonews.com.
По данным местных властей, в результате нападения боевиков погибли по меньшей мере 9 человек и не менее 30 получили ранения.
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Отмечается, что 3 взрыва прогремели во время скоординированной атаки возле здания, где расположен офис государственного казначейства. Кроме того, во время нападения один из боевиков подорвал себя у ворот здания, после чего на территорию проникли его сообщники. Затем были слышны взрывы изнутри здания.
Reuters со ссылкой на местные власти сообщает, что по меньшей мере 4 нападающих, вооруженных гранатами и автоматическим оружием, ведут бой с полицией.
Школьницы бегут с места инцидента в Джалалабаде.