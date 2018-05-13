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ЄВРОБАЧЕННЯ 2018 ЛОМАЧЕНКО – ЛІНАРЕС ПІВНІЧНИЙ ПОТІК-2 ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ

В Афганістані бойовики влаштували низку вибухів: загинули 9 людей

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Теракти в Афганістані 13 травня
Теракти в Афганістані 13 травня / Фото з соціальних мереж

На сході Афганістану у місті Джалалабад у неділю, 13 травня, пролунали кілька вибухів. Окрім того спалахнула перестрілка між афганськими силами безпеки та кількома бойовиками.

Про це повідомляє Tolonews.com.

За даними місцевої влади, в результаті нападу бойовиків загинули щонайменше 9 людей та щонайменше 30 осіб отримали поранення.

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Зазначається, що 3 вибухи прогриміли під час скоординованої атаки біля будівлі, де розташований офіс державного казначейства. Крім того, під час нападу один із бойовиків підірвав себе біля воріт будівлі, після чого на територію проникли його спільники. Потім було чутно вибухи зсередини будівлі.

Reuters із посиланням на місцеву владу повідомляє, що щонайменше 4 нападника, озброєні гранатами та автоматичною зброєю, ведуть бій із поліцією.

Школярки тікають з місця інциденту в Джалалабаді.

 

Теги: Теракт Жертви Афганістан Вибух Тероризм
Джерело: 24 Канал
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