В Афганістані бойовики влаштували низку вибухів: загинули 9 людей

На сході Афганістану у місті Джалалабад у неділю, 13 травня, пролунали кілька вибухів. Окрім того спалахнула перестрілка між афганськими силами безпеки та кількома бойовиками.

Про це повідомляє Tolonews.com.

За даними місцевої влади, в результаті нападу бойовиків загинули щонайменше 9 людей та щонайменше 30 осіб отримали поранення.

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Зазначається, що 3 вибухи прогриміли під час скоординованої атаки біля будівлі, де розташований офіс державного казначейства. Крім того, під час нападу один із бойовиків підірвав себе біля воріт будівлі, після чого на територію проникли його спільники. Потім було чутно вибухи зсередини будівлі.

Reuters із посиланням на місцеву владу повідомляє, що щонайменше 4 нападника, озброєні гранатами та автоматичною зброєю, ведуть бій із поліцією.

Школярки тікають з місця інциденту в Джалалабаді.

#Afghanistan At least 9 people have been reported to have been killed, 30+ wounded after attacker's today stormed government building in #Jalalabad City. They were armed with RPG's, automatic guns and wore explosive vests. Clashes continue.#Afghanistan pic.twitter.com/lR7jRxRRaJ — Conflict Files (@ConflictFiles) 13 мая 2018 г.

A child and an elderly man who were injured in #Jalalabad attack pic.twitter.com/57Q0CHxtyP — 1TVNewsAF (@1TVNewsAF) 13 мая 2018 г.