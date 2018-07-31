В Афганистане боевики захватили здание правительства

В городе Джалалабад (Афганистан) боевики атаковали правительственное здание, взяв десятки людей в заложники.

Об этом сообщает Reuters.

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Как рассказали свидетели, нападение началось с того, что к зданию подъехал черный автомобиль, из него вышли трое боевиков, один из которых подорвал себя у ворот, чтобы открыть дорогу остальным нападающим. Через несколько минут взорвался автомобиль, ранив людей на улице. Пока ни одна из местный террористических организаций не взяла на себя ответственность за нападение.

"Во вторник боевики штурмовали здание правительства в восточном афганском городе Джалалабад, взяв десятки заложников после того, как террорист-смертник взорвал себя у входных ворот", – говорится в сообщении.

Отмечается, что сотрудники сил безопасности окружили здание для проведения спецоперации. По словам чиновников, по меньшей мере восемь раненых были доставлены в больницу. Сохраб Кадер, член местного провинциального совета, сообщил, что в здании находится около 40 заложников.