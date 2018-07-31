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В Афганістані бойовики захопили будівлю уряду

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Напад на уряд Афганістану
Напад на уряд Афганістану / rbc.ua

У місті Джалалабад (Афганістан) бойовики атакували урядову будівлю, взявши десятки людей у заручники.

Про це повідомляє Reuters.

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Як розповіли свідки, напад почався з того, що до будівлі під'їхав чорний автомобіль, з нього вийшло троє бойовиків, один з яких підірвав себе біля воріт, щоб відкрити дорогу решті нападників. Через кілька хвилин вибухнув автомобіль, поранивши людей на вулиці. Поки жодна з місцевий терористичних організацій не взяла на себе відповідальності за напад.

"У вівторок бойовики штурмували будівлю уряду у східному афганському місті Джалалабад, взявши десятки заручників після того, як терорист-смертник підірвав себе біля вхідних воріт", – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що співробітники сил безпеки оточили будівлю для проведення спецоперації. За словами чиновників, щонайменше восьмеро поранених були доправлені до лікарні. Сохраб Кадері, член місцевої провінційної ради, повідомив, що у будівлі перебуває близько 40 заручників.

Теги: Афганістан Теракт
Джерело: 24 Канал
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