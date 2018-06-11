В Афганистане подорвали микроавтобус: среди погибших есть женщины и дети
В результате подрыва микроавтобуса на востоке Афганистана погибли 6 человек. По предварительным данным, среди погибших – женщины и дети.
Об этом сообщает АР со ссылкой на местных чиновников.
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"Придорожная бомба ударила по микроавтобусу в восточной провинции Газни, убив шесть человек", – говорится в сообщении издания.
Как отмечается, среди погибших есть женщины и дети. По словам местных чиновников, бомбу заложили талибы.
Источник: 24 Канал
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