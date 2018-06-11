В Афганістані підірвали мікроавтобус: серед загиблих є жінки та діти
В результаті підриву мікроавтобуса на сході Афганістану загинули 6 людей. За попередніми даними серед загиблих – жінки та діти.
Про це повідомляє АР із посиланням на місцевих чиновників.
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"Придорожня бомба вдарила по мікроавтобус у східній провінції Газні, вбивши шестеро людей", – йдеться в повідомленні видання.
Як зазначається, серед загиблих є жінки та діти. За словами місцевих чиновників, бомбу заклали таліби.
Джерело: 24 Канал
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