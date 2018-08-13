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В Афганистане снова жестокие бои: стало известно количество жертв

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В Афганистане снова бои
В Афганистане снова бои / Фото из открытых источников

Экстремистская мусульманская группировка "Талибан" уже четыре дня ведет ожесточенные бои с афганскими правительственными силами за контроль над городом Газни. Уже погибли по меньшей мере 100 военнослужащих и более 20 мирных жителей, и количество жертв неуклонно растет.

Об этом сообщает The Associated Press.

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Генерал Тарек Шах Бахреми, министр обороны Афганистана, сообщил, что более 1000 человек были дополнительно отправлены в Газни и помогли предотвратить захват города талибами. По его словам, 194 члена "Талибана", среди которых 12 лидеров, были убиты. Впрочем, подтверждения этим словам не дали.

Афганістан

Министр обороны Афганистана Тарек Шах Бахреми

В Газни проживают 270 тысяч человек и взятие этого города означало бы важную победу для "Талибана". Ведь таким образом талибы отрезали бы ключевую магистраль, связывающую Кабул с южными провинциями – оплотом "Талибана". Сейчас власти Афганистана настаивают, что город не попал под контроль талибов.

Напомним, 5 августа террористическая группировка "Исламское государство" взяла на себя ответственность за взрывы в мечети на востоке Афганистана, из-за которых погибло 29 человек и еще 81 человек получил ранения.

Теги: Жертвы Талибан Афганістан
Источник: 24 Канал
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