В Афганистане снова жестокие бои: стало известно количество жертв

Экстремистская мусульманская группировка "Талибан" уже четыре дня ведет ожесточенные бои с афганскими правительственными силами за контроль над городом Газни. Уже погибли по меньшей мере 100 военнослужащих и более 20 мирных жителей, и количество жертв неуклонно растет.

Об этом сообщает The Associated Press.

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Генерал Тарек Шах Бахреми, министр обороны Афганистана, сообщил, что более 1000 человек были дополнительно отправлены в Газни и помогли предотвратить захват города талибами. По его словам, 194 члена "Талибана", среди которых 12 лидеров, были убиты. Впрочем, подтверждения этим словам не дали.

Министр обороны Афганистана Тарек Шах Бахреми

В Газни проживают 270 тысяч человек и взятие этого города означало бы важную победу для "Талибана". Ведь таким образом талибы отрезали бы ключевую магистраль, связывающую Кабул с южными провинциями – оплотом "Талибана". Сейчас власти Афганистана настаивают, что город не попал под контроль талибов.

Напомним, 5 августа террористическая группировка "Исламское государство" взяла на себя ответственность за взрывы в мечети на востоке Афганистана, из-за которых погибло 29 человек и еще 81 человек получил ранения.