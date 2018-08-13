У Афганістані знову жорстокі бої: стала відома кількість жертв
Екстремістське мусульманське угруповання "Талібан" уже чотири дні веде запеклі бої з афганськими урядовими силами за контроль над містом Газні. Уже загинуло щонайменше 100 військових та понад 20 мирних жителів, і кількість жертв невпинно зростає.
Про це повідомляє The Associated Press.
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Генерал Тарек Шах Бахремі, міністр оборони Афганістану, повідомив, що понад 1000 військових були додатково відправлені в Газні і допомогли запобігти захопленню міста талібами. За його словами, 194 члени "Талібану", серед яких 12 лідерів, було вбито. Втім, підтвердження цим словам не надавалось.
Міністр оборони Афганістану Тарек Шах Бахремі
Нагадаємо, 5 серпня терористичне угруповання "Ісламська держава" взяла на себе відповідальність за вибухи в мечеті на сході Афганістану, через які загинуло 29 людей та ще 81 людина отримала поранення.