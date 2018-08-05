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В Афганістані терорист-смертник вбив трьох членів місії НАТО

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В Афганістані вбили трьох членів місії НАТО
В Афганістані вбили трьох членів місії НАТО / Ілюстративне фото

У результаті атаки терориста-смертника на сході Афганістану загинули троє військових, членів місії НАТО. Напад стався у той час, як члени місії здійснювали патрулювання.

Про це йдеться у повідомленні на сайті місії.

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Трагічний інцидент стався вранці у неділю, 5 серпня.

У результаті вибух поранення отримав ще один член місії, американець та двоє двоє афганських військових. Наразі ведеться розслідування нападу.

За інформацією телеканалу Tolo News, відповідальність за атаку взяв на себе радикальний рух "Талібан"

Теги: Афганістан НАТО
Джерело: 24 Канал
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