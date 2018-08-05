В Афганістані терорист-смертник вбив трьох членів місії НАТО

У результаті атаки терориста-смертника на сході Афганістану загинули троє військових, членів місії НАТО. Напад стався у той час, як члени місії здійснювали патрулювання.

Про це йдеться у повідомленні на сайті місії. Читайте також: В Афганістані у мечеті стався страшний вибух: багато загиблих Трагічний інцидент стався вранці у неділю, 5 серпня. У результаті вибух поранення отримав ще один член місії, американець та двоє двоє афганських військових. Наразі ведеться розслідування нападу. За інформацією телеканалу Tolo News, відповідальність за атаку взяв на себе радикальний рух "Талібан"