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В Афганистане террорист-смертник убил трех членов миссии НАТО

25 Читати новину українською
В Афганистане убили трех членов миссии НАТО
В Афганистане убили трех членов миссии НАТО / Иллюстративное фото

В результате атаки террориста-смертника на востоке Афганистана погибли трое военных, членов миссии НАТО. Нападение произошло в то время, как члены миссии осуществляли патрулирование.

Об этом говорится в сообщении на сайте миссии.

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Трагический инцидент произошел утром в воскресенье, 5 августа.

В результате взрыва ранения получил еще один член миссии, американец и двое двое афганских военных. Сейчас ведется расследование нападения.

По информации телеканала Tolo News, ответственность за атаку взяло на себя радикальное движение "Талибан"

Теги: НАТО Афганістан
Источник: 24 Канал
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