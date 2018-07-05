В африканском заповеднике львы загрызли двоих браконьеров: подробности

Тела по крайней мере двоих браконьеров-охотников на носорогов нашли в заповеднике Сибуя в Южной Африканской Республике. Двоих злоумышленников разорвали на куски львы.

Об этом пишет BBC.

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Отмечается, что местные рейнджеры обнаружили остатки двоих, а возможно и троих, людей поблизости изгороди со львами. Вблизи человеческих останков они нашли также мощное ружье и топор.

По словам владельца заповедника, оружие, найденное возле тел, свидетельствует, что погибшие – браконьеры, охотящиеся за ценными рогами носорогов.

К слову, за последние годы в Африке наблюдается значительный рост браконьерства. Злоумышленники рискуют собственной жизнью, чтобы удовлетворить растущий спрос на рог носорога, который существует в некоторых частях Азии.

Владелец заповедника Сибуя Ник Фокс заявил, что вероятные браконьеры зашли на территорию заповедника вечером в воскресенье 1 июля или же рано утром в понедельник 2 июля.

Они наткнулись на корпус со львами. А это большой корпус, поэтому они не имели слишком много времени. Мы не уверены, сколько их было – от них осталось не слишком много,

– заявил Фокс.