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В африканському заповіднику леви загризли двох браконьєрів: подробиці

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Тіла щонайменше двох браконьєрів-мисливців на носорогів знайшли у заповіднику Сібуя в ПАР
Тіла щонайменше двох браконьєрів-мисливців на носорогів знайшли у заповіднику Сібуя в ПАР / tepid.ru

Тіла щонайменше двох браконьєрів-мисливців на носорогів знайшли у заповіднику Сібуя у Південній Африканській Республіці. Двох зловмисників розірвали на шматки леви.

Про це пише BBC.

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Зазначається, що місцеві рейнджери виявили залишки двох, а можливо й трьох, людей поблизу загорожі з левами. Поблизу людських останків вони знайшли також потужну рушницю та сокиру.

За словами власника заповідника, зброя, знайдена біля тіл, свідчить, що загиблі – браконьєри, що полюють цінними рогами носорогів.

До слова, за останні роки в Африці спостерігається значне зростання браконьєрства. Зловмисники ризикують власним життям, аби задовольнити зростаючий попит на ріг носорога, який існує в деяких частинах Азії.

Власник заповідника Сібуя Нік Фокс заявив, що ймовірні браконьєри зайшли на територію заповідника ввечері в неділю 1 липня або ж рано вранці в понеділок 2 липня.

Вони натрапили на корпус із левами. А це великий корпус, тож вони не мали надто багато часу. Ми не впевнені, скільки їх було – від них залишилося не надто багато,
– заявив Фокс.

Теги: Жертви Африка ПАР
Джерело: 24 Канал
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