В Африке столкнулись два пассажирских автобуса: более полусотни погибших – жуткие фото

В Гане, в Западной Африке произошла масштабная авария – столкнулись два пассажирских автобуса, в которых было около сотни людей. Почти половина из них погибли, еще десятки – ранены.

Как подтвердила полиция, по меньшей мере 56 человек погибли в результате автомобильной аварии, пишет Yellowdanfo.

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Однако, по разным данным, количество жертв может достигать более 70-ти человек.



Жуткая авария в Гане

Отмечается, что из-за аварии один из автобусов загорелся. Большинство пассажиров сгорели на месте, других госпитализировали.

Мы все еще вытаскиваем обугленные тела из сожженного автобуса. Пока было изъято 35 обгоревших тел, и еще 21 погибших вытащили из другого автобуса,

– заявил Алексей Обенг, заместитель начальника отдела полицейского движения и транспорта.

Он также добавил, что количество раненых продолжает расти, поскольку некоторые пострадавшие, которые были отправлены в больницы, умерли.



В результате аварии погибли более 50 человек