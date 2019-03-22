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      В Африці зіштовхнулися два пасажирські автобуси: понад півсотні загиблих – моторошні фото

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      В Африці зіштовхнулися два пасажирські автобуси: понад півсотні загиблих
      В Африці зіштовхнулися два пасажирські автобуси: понад півсотні загиблих / pbs.twimg.com

      В Гані, що в Західній Африці сталася масштабна аварія – зіштовхнулися два пасажирські автобуси, в яких було близько сотні людей. Майже половина з них загинули, ще десятки – поранені.

      Як підтвердила поліція, щонайменше 56 людей загинули внаслідок автомобільної аварії, пише Yellowdanfo.

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      Проте, за різними даними, кількість жертв може сягати більше 70-ти людей.

      Моторошна аварія в Гані
      Моторошна аварія в Гані

      Зазначається, що через аварію один із автобусів спалахнув. Більшість пасажирів згоріли на місці, інших госпіталізували. 

      Ми все ще витягуємо обвуглені тіла зі спаленого автобуса. Наразі було вилучено 35 обгорілих тіл, і ще 21 загиблих витягнули з іншого автобусу,
      – заявив Олексій Обенг, заступник начальника відділу поліцейського руху і транспорту. 

      Він також додав, що кількість поранених продовжує зростати, оскільки деякі потерпілі, які були відправлені до лікарень, померли.

      Внаслідок аварії загинуло понад 50 людей
      Внаслідок аварії загинуло понад 50 людей

      Правоохоронці мають встановити причину аварії
      Правоохоронці мають встановити причину аварії

      blog_ava
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      Теги: Аварії та ДТП Жертви Африка
      Джерело: 24 канал
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