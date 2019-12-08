В Африке засыхает всемирно известный водопад Виктория: грустные фото

В Южной Африке практически исчез самый масштабный в мире водопад Виктория. Из-за сильнейшей засухи вода в реке Замбези снизилась до рекордного уровня.

Виктория расположен на границе Замбии и Зимбабве, сообщает The Globe and Mail. В этом регионе засуха длится уже несколько недель.

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По словам экспертов, в это время года река всегда мелеет. Однако, такой низкий уровень воды тут зафиксировали впервые за последние 25 лет.

Президент Замбии Эдгар Лунгу назвал это "напоминанием о том, что изменения климата делают с окружающей средой".



Высыхание водопада Виктория / фото Guardian

Экологи отмечают, что изменения климата вообще могут привести к тому, что Виктория исчезнет через несколько лет.

"От жары и засухи больше всего пострадали жители юго-восточных регионов Африки. Они полностью потеряли свой урожай. С каждым днем становится все труднее доставать воду, чтобы напоить скот. Под угрозой и дикие животные, так как привычные места, к которым они ходят на водопой, просто исчезают", – добавили экологи.



Водопад Виктория пересыхает / скрин из видео

Чем уникален водопад Виктория?Самый масштабный водопад в мире, который впадает в узкое ущелье. Его ширина тянется на 1800 метров, а высота составляет 128 метров. Ранее водопад был известен среди местного населения как "Гремящий Дым".



Виктория является одной из главных достопримечательностей Южной Африки, относится ко Всемирному наследию ЮНЕСКО.





Водопад Виктория