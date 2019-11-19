16:43
19 нояб 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      ВОЗВРАЩЕНИЕ ЗАХВАЧЕННЫХ КОРАБЛЕЙ ВОЙНА НА ДОНБАССЕ ПРОТЕСТЫ В ГОНКОНГЕ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: "Вечный" Лукашенко. Медведев покинул хор
      Вєсті Кремля
      22:22, 18 ноября
      Вести.UA: Луценко меняет профессию. Милованова не вставляет
      Вєсті.UA
      22:24, 18 ноября
      Как проворачивают земельную аферу с фальшивыми удостоверениями учасников АТО: расследование
      ЦРУ
      09:00, 30 октября
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: от культа до гонок на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 июля
      24 Канал Новости Новости Украины
      ВОЗВРАЩЕНИЕ ЗАХВАЧЕННЫХ КОРАБЛЕЙ ВОЙНА НА ДОНБАССЕ ПРОТЕСТЫ В ГОНКОНГЕ

      Озера больше нет: печальные фото экологической катастрофы в Крыму

      418 Читати новину українською
      В Крыму высохло озеро / twitter.com

      Экология Крыма неустанно ухудшается. Из-за российской оккупации полуостров накрыла сильная засуха. Теперь в селе Кизиловое вблизи Севастополя полностью высохло озеро.

      Печальные фото экологической катастрофы появились в твиттере RoksolanaToday&Крым25%.

      Важно: Засуха в Крыму: оккупанты говорят, что запасов питьевой воды хватит до марта

      Озера в Кизиловом больше нет. А раньше было. И это не засуха целенаправленно уничтожила гавань,
      – говорится в подписи к фото.

      Как видно на опубликованных фотографиях, воды в озере не осталось совсем. На его месте теперь высохший грунт, кое-где растет трава.


      В Кизиловом высохло озеро


      Вот таким было озеро в Кизиловом несколько лет назад

      Насколько серьезны в Крыму проблемы с водой?

      • Украина обеспечивала до 85% потребностей Крыма в пресной воде через 400-километровый Северо-Крымский канал, который соединяет главное русло Днепра с полуостровом. После аннексии в 2014 году поставки прекратили.
      • Летом 2018 года Крым накрыла сильная засуха. Тогда пересохла одна из крупнейших рек полуострова – Биюк-Карасу. Ее русло полностью высохло вблизи села Карасевка выше Белогорского водохранилища.
      • Украинская власть отмечает, что экологическое состояние в оккупированном Россией Крыму является катастрофическим. Большая часть полуострова уничтожена засухой из-за недостатка воды.
      • Ранее подземные воды Крыма пополняла пресная вода с материковой Украины, не давая им стать солеными.
      • Сейчас же засоленные почвы стали неплодородными. По одной из версий, именно использование соленой воды привело к экологической катастрофе на заводе олигарха Фирташа в Армянске.
      С днем рождения: красивые поздравления в прозе и стихах
      сегодня
      117617
      Автор: Лия Бонавская
      Теги: Новости Украины Аннексия Крыма Новости Крыма Экология
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Куда поехать на Новый год-2020 в Украине: подборка сказочных мест
      сегодня , 15:30 Куда поехать на Новый год-2020 в Украине: подборка сказочных мест
      Альона Захарова 142
      "Коли поранили, болю взагалі не відчував... А потім біль був пекельний!"
      сегодня , 15:01 "Коли поранили, болю взагалі не відчував... А потім біль був пекельний!"
      Закарпатський Легіон 532
      Электронные сигареты – как безболезненно отказаться от сигарет
      18 ноября , 17:35 Электронные сигареты – как безболезненно отказаться от сигарет
      319
      "Патриотическое кино – это архаизм, наше кино – это рассказ": интервью с создателями "Домой"
      сегодня , 13:00 "Патриотическое кино – это архаизм, наше кино – это рассказ": интервью с создателями "Домой"
      Катерина Петренко 33
      Ще більше російських паспортів, або Як Путін узаконює свою військову присутність на Донбасі
      сегодня , 12:00 Ще більше російських паспортів, або Як Путін узаконює свою військову присутність на Донбасі
      Дмитро Снєгирьов 560
      Новости
      Больше новостей

      Читай новости даже без интернета

      Скачать

      Читай новости даже без интернета

      Залиште відгук