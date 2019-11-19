Озера больше нет: печальные фото экологической катастрофы в Крыму

Экология Крыма неустанно ухудшается. Из-за российской оккупации полуостров накрыла сильная засуха. Теперь в селе Кизиловое вблизи Севастополя полностью высохло озеро.

Печальные фото экологической катастрофы появились в твиттере RoksolanaToday&Крым25%.

Важно: Засуха в Крыму: оккупанты говорят, что запасов питьевой воды хватит до марта

Озера в Кизиловом больше нет. А раньше было. И это не засуха целенаправленно уничтожила гавань,

– говорится в подписи к фото.

Как видно на опубликованных фотографиях, воды в озере не осталось совсем. На его месте теперь высохший грунт, кое-где растет трава.



В Кизиловом высохло озеро



Вот таким было озеро в Кизиловом несколько лет назад

Насколько серьезны в Крыму проблемы с водой?