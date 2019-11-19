Озера больше нет: печальные фото экологической катастрофы в Крыму
Экология Крыма неустанно ухудшается. Из-за российской оккупации полуостров накрыла сильная засуха. Теперь в селе Кизиловое вблизи Севастополя полностью высохло озеро.
Печальные фото экологической катастрофы появились в твиттере RoksolanaToday&Крым25%.
Важно: Засуха в Крыму: оккупанты говорят, что запасов питьевой воды хватит до марта
Озера в Кизиловом больше нет. А раньше было. И это не засуха целенаправленно уничтожила гавань,
– говорится в подписи к фото.
Как видно на опубликованных фотографиях, воды в озере не осталось совсем. На его месте теперь высохший грунт, кое-где растет трава.
В Кизиловом высохло озеро
Вот таким было озеро в Кизиловом несколько лет назад
Насколько серьезны в Крыму проблемы с водой?
- Украина обеспечивала до 85% потребностей Крыма в пресной воде через 400-километровый Северо-Крымский канал, который соединяет главное русло Днепра с полуостровом. После аннексии в 2014 году поставки прекратили.
- Летом 2018 года Крым накрыла сильная засуха. Тогда пересохла одна из крупнейших рек полуострова – Биюк-Карасу. Ее русло полностью высохло вблизи села Карасевка выше Белогорского водохранилища.
- Украинская власть отмечает, что экологическое состояние в оккупированном Россией Крыму является катастрофическим. Большая часть полуострова уничтожена засухой из-за недостатка воды.
- Ранее подземные воды Крыма пополняла пресная вода с материковой Украины, не давая им стать солеными.
- Сейчас же засоленные почвы стали неплодородными. По одной из версий, именно использование соленой воды привело к экологической катастрофе на заводе олигарха Фирташа в Армянске.
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