Озера більше нема: сумні фото екологічної катастрофи в Криму
Екологія Криму невпинно погіршується. Через російську окупацію півострів накрила сильна посуха. Тепер у селі Кизилове поблизу Севастополя повністю висохло озеро.
Сумні фото екологічної катастрофи з'явилися у твіттері RoksolanaToday&Крым25%.
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Озера в Кизиловому більше немає. А раніше було. І це не посуха цілеспрямовано знищила гавань,
– йдеться у підписі до фото.
Як видно на опублікованих світлинах, води в озері не залишилось зовсім. На його місці тепер висохший ґрунт, подекуди росте трава.
У Кизиловому висохло озеро
Ось таким було озеро в Кизиловому кілька років тому
Наскільки серйозні у Криму проблеми з водою?
- Україна забезпечувала до 85% потреб Криму у прісній воді через 400-кілометровий Північно-Кримський канал, що з'єднує головне русло Дніпра з півостровом. Після анексії у 2014 році постачання припинили.
- Влітку 2018 року Крим накрила сильна засуха. Тоді пересохла одна з найбільших річок півострова – Біюк-Карасу. Її русло повністю висохло поблизу села Карасівка вище Білогірського водосховища.
- Українська влада зауважує, що екологічний стан в окупованому Росією Криму є катастрофічним. Більша частина півострова знищена посухою через нестачу води.
- Раніше підземні води Криму поповнювала прісна вода із материкової України, не даючи їм стати солоними.
- Нині ж засолені ґрунти стали неродючими. За однією із версій, саме використання солоної води призвело до екологічної катастрофи на заводі олігарха Фірташа в Армянську.
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