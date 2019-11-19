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      Озера більше нема: сумні фото екологічної катастрофи в Криму

      192 Читать новость на русском
      У Криму висохло озеро / twitter.com

      Екологія Криму невпинно погіршується. Через російську окупацію півострів накрила сильна посуха. Тепер у селі Кизилове поблизу Севастополя повністю висохло озеро.

      Сумні фото екологічної катастрофи з'явилися у твіттері RoksolanaToday&Крым25%.

      Важливо: Посуха в Криму: окупанти кажуть, що запасів питної води вистачить до березня

      Озера в Кизиловому більше немає. А раніше було. І це не посуха цілеспрямовано знищила гавань,
      – йдеться у підписі до фото.

      Як видно на опублікованих світлинах, води в озері не залишилось зовсім. На його місці тепер висохший ґрунт, подекуди росте трава.


      У Кизиловому висохло озеро 


      Ось таким було озеро в Кизиловому кілька років тому

      Наскільки серйозні у Криму проблеми з водою?

      • Україна забезпечувала до 85% потреб Криму у прісній воді через 400-кілометровий Північно-Кримський канал, що з'єднує головне русло Дніпра з півостровом. Після анексії у 2014 році постачання припинили.
      • Влітку 2018 року Крим накрила сильна засуха. Тоді пересохла одна з найбільших річок півострова – Біюк-Карасу. Її русло повністю висохло поблизу села Карасівка вище Білогірського водосховища.
      • Українська влада зауважує, що екологічний стан в окупованому Росією Криму є катастрофічним. Більша частина півострова знищена посухою через нестачу води.
      • Раніше підземні води Криму поповнювала прісна вода із материкової України, не даючи їм стати солоними.
      • Нині ж засолені ґрунти стали неродючими. За однією із версій, саме використання солоної води призвело до екологічної катастрофи на заводі олігарха Фірташа в Армянську.
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      Автор: Лія Бонавська
      Теги: Анексія Криму Новини Криму Новини України Екологія
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