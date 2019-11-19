Озера більше нема: сумні фото екологічної катастрофи в Криму

Екологія Криму невпинно погіршується. Через російську окупацію півострів накрила сильна посуха. Тепер у селі Кизилове поблизу Севастополя повністю висохло озеро.

Сумні фото екологічної катастрофи з'явилися у твіттері RoksolanaToday&Крым25%.

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Озера в Кизиловому більше немає. А раніше було. І це не посуха цілеспрямовано знищила гавань,

– йдеться у підписі до фото.

Як видно на опублікованих світлинах, води в озері не залишилось зовсім. На його місці тепер висохший ґрунт, подекуди росте трава.



У Кизиловому висохло озеро



Ось таким було озеро в Кизиловому кілька років тому

Наскільки серйозні у Криму проблеми з водою?