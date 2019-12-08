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      В Африці засихає всесвітньо відомий водоспад Вікторія: сумні фото

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      Водоспад Вікторія на межі зникнення / theguardian.com

      У Південній Африці практично зник наймасштабніший у світі водоспад Вікторія. Через сильну посуху вода у річці Замбезі знизилась до рекордного рівня.

      Вікторія розташований на кордоні Замбії і Зімбабве, повідомляє The Globe and Mail. У цьому регіоні посуха триває вже кілька тижнів.

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      За словами експертів, у цю пору року річка завжди міліє. Проте, такий низький рівень води тут зафіксували вперше за останні 25 років. 

      Президент Замбії Едґар Лунґу назвав це "нагадуванням того, що зміни клімату роблять з навколишнім середовищем".


      Посуха водоспаду Вікторія / фото Guardian

      Екологи зазначають, що зміни клімату взагалі можуть призвести до того, що Вікторія зникне за кілька років.

      "Від спеки та посухи найбільше постраждали мешканці південно-східних регіонів Африки. Вони повністю втратили свій врожай. З кожним днем стає все важче діставати воду, аби напоїти худобу. Під загрозою і дикі тварини, бо ж звичні місця, до яких вони ходять на водопій, просто зникають", – додали екологи.


      Водоспад Вікторія пересихає / скрін з відео

      Чим унікальний водоспад Вікторія? Наймасштабніший водоспад у світі, який впадає у вузьку ущелину. Його ширина тягнеться на 1800 метрів, а висота - 128 метрів. Раніше водоспад був відомий серед місцевого населення як "Гримлячий Дим".

      Вікторія є однією з головних визначних пам'яток Південної Африки, відноситься до Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО.


      Водоспад Вікторія

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      Автор: Лія Бонавська
      Теги: Новини політики Новини України Африка Екологія клімат
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