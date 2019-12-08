В Африці засихає всесвітньо відомий водоспад Вікторія: сумні фото

У Південній Африці практично зник наймасштабніший у світі водоспад Вікторія. Через сильну посуху вода у річці Замбезі знизилась до рекордного рівня.

Вікторія розташований на кордоні Замбії і Зімбабве, повідомляє The Globe and Mail. У цьому регіоні посуха триває вже кілька тижнів.

Читайте також: Озера більше нема: сумні фото екологічної катастрофи в Криму

За словами експертів, у цю пору року річка завжди міліє. Проте, такий низький рівень води тут зафіксували вперше за останні 25 років.

Президент Замбії Едґар Лунґу назвав це "нагадуванням того, що зміни клімату роблять з навколишнім середовищем".



Посуха водоспаду Вікторія / фото Guardian

Екологи зазначають, що зміни клімату взагалі можуть призвести до того, що Вікторія зникне за кілька років.

"Від спеки та посухи найбільше постраждали мешканці південно-східних регіонів Африки. Вони повністю втратили свій врожай. З кожним днем стає все важче діставати воду, аби напоїти худобу. Під загрозою і дикі тварини, бо ж звичні місця, до яких вони ходять на водопій, просто зникають", – додали екологи.



Водоспад Вікторія пересихає / скрін з відео

Чим унікальний водоспад Вікторія? Наймасштабніший водоспад у світі, який впадає у вузьку ущелину. Його ширина тягнеться на 1800 метрів, а висота - 128 метрів. Раніше водоспад був відомий серед місцевого населення як "Гримлячий Дим".



Вікторія є однією з головних визначних пам'яток Південної Африки, відноситься до Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО.





Водоспад Вікторія