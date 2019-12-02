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      ПОКУШЕНИЕ НА СОБОЛЕВА ГАЗОВЫЙ КОНФЛИКТ

      В аэропорту "Борисполь" задержали мужчину с гранатой в багаже

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      Иллюстративное фото / unsplash.com

      Во время прохождения авиационного контроля у одного из пассажиров нашли гранату. Произошло это 30 ноября в аэропорту "Борисполь". Известно, что владельцем багажа с гранатой является 36-летний житель Донецка.

      Пока неизвестно, откуда у мужчины граната и что он собирался с ней делать, отметили в полиции Киевской области.

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      Пассажир направлялся в Хургаду, что в Египте. Сейчас он находится в изоляторе временного содержания. В аэропорту прокомментировали ситуацию, заявив, что аэродром имеет несколько уровней защиты. Поэтому, если не сработает один, то непременно сработает второй или третий.


      Полиция изъяла гранату

      Сейчас на входе в терминал расположен первый этап контроля. Там провожающие и встречающие должны пройти через металлодетекторы и просветить свой багаж. Именно на этом этапе служба безопасности аэропорта должна обнаружить опасные предметы.

      Второй этап проверки проходят только те пассажиры, которые вылетают, а также их багаж. Именно во время этого этапа и была обнаружена граната сотрудниками службы авиационной безопасности.


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      Автор: Северин Трач
      Теги: Новости Украины Оружие авиация Полиция
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