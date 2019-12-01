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      49 украинцев застряли в аэропорту Берлина: причина

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      Украинцы застряли в аэропорту Берлина / neptunus.de

      В воскресенье из-за больших очередей на паспортном контроле почти полсотни украинцев не смогли вылететь из берлинского аэропорта "Шенефельд".

      В посольстве Украины в Германии уточнили, что говорится о пассажирах трех рейсов, которые из-за огромных очередей не успели на свои рейсы по маршрутам "Берлин-Киев" авиакомпании Ryanair и "Берлин-Киев" и "Берлин-Львов" авиакомпании Wizzair.

      Полезно знать: Куда летает Wizz Air из Украины: новые направления и цены

      Дипломаты заверили, что им удалось оперативно решить вопрос в пользу украинских пассажиров и бесплатно оформить новые билеты.

      В посольстве отмечают, что украинские пассажиры этих рейсов смогут улететь по маршруту уже 2 декабря.

      К теме: Куда летает Ryanair из Украины: самые дешевые билеты и новые рейсы

       

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      Автор: Северин Трач
      Теги: Новости Украины Wizz Air Ryanair авиация
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