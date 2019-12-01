49 украинцев застряли в аэропорту Берлина: причина

В воскресенье из-за больших очередей на паспортном контроле почти полсотни украинцев не смогли вылететь из берлинского аэропорта "Шенефельд".

В посольстве Украины в Германии уточнили, что говорится о пассажирах трех рейсов, которые из-за огромных очередей не успели на свои рейсы по маршрутам "Берлин-Киев" авиакомпании Ryanair и "Берлин-Киев" и "Берлин-Львов" авиакомпании Wizzair.

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Дипломаты заверили, что им удалось оперативно решить вопрос в пользу украинских пассажиров и бесплатно оформить новые билеты.

В посольстве отмечают, что украинские пассажиры этих рейсов смогут улететь по маршруту уже 2 декабря.

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