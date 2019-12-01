49 українців застрягли в аеропорту Берліна: причина

У неділю через великі черги на паспортному контролі майже півсотні українців не змогли вилетіти з берлінського аеропорту "Шьонефельд".

У посольстві України в Німеччині уточнили, що мовиться про пасажирів трьох рейсів, які через величезні черги не встигли на свої рейси за маршрутами "Берлін-Київ" авіакомпанії Ryanair та "Берлін-Київ" і "Берлін-Львів" авіакомпанії Wizzair.

Корисно знати: Куди літає Wizz Air з України: нові напрямки та ціни

Дипломати запевнили, що їм вдалося оперативно вирішити питання на користь українських пасажирів і безкоштовно оформити нові квитки.

У посольстві зазначають, що українські пасажири цих рейсів зможуть полетіти за маршрутом вже 2 грудня.

До теми: Куди літає Ryanair з України: найдешевші квитки та нові рейси