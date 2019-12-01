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      49 українців застрягли в аеропорту Берліна: причина

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      Українці застряли в аеропорту Берліна / neptunus.de

      У неділю через великі черги на паспортному контролі майже півсотні українців не змогли вилетіти з берлінського аеропорту "Шьонефельд".

      У посольстві України в Німеччині уточнили, що мовиться про пасажирів трьох рейсів, які через величезні черги не встигли на свої рейси за маршрутами "Берлін-Київ" авіакомпанії Ryanair та "Берлін-Київ" і "Берлін-Львів" авіакомпанії Wizzair.

      Корисно знати: Куди літає Wizz Air з України: нові напрямки та ціни

      Дипломати запевнили, що їм вдалося оперативно вирішити питання на користь українських пасажирів і безкоштовно оформити нові квитки.

      У посольстві зазначають, що українські пасажири цих рейсів зможуть полетіти за маршрутом вже 2 грудня.

      До теми: Куди літає Ryanair з України: найдешевші квитки та нові рейси

       

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      Автор: Северин Трач
      Теги: Новини України авіація Ryanair Wizz Air
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