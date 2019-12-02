В аеропорту "Бориспіль" затримали чоловіка з гранатою у багажі

Під час проходження авіаційного контролю в одного з пасажирів знайшли гранату. Сталося це 30 листопада в аеропорту "Бориспіль". Відомо, що власником багажу з гранатою є 36-річний мешканець Донецька.

Наразі невідомо, звідки у чоловіка граната та що він збирався з нею робити, зазначили у поліції Київської області.

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Пасажир направлявся до Хургади, що в Єгипті. Наразі ж він перебуває в ізоляторі тимчасового утримування. В аеропорту прокоментували ситуацію, заявивши, що летовище має декілька рівнів захисту. Тож, якщо не спрацює один, то неодмінно спрацює другий чи третій.



Поліція вилучила гранату

Наразі на вході до термінала розташований перший етап контролю. Там проводжаючі та зустрічаючі повинні пройти через металодетектори й просвітити свій багаж. Саме на цьому етапі служба безпеки аеропорту має виявити небезпечні предмети.

Другий етап перевірки проходять лише ті пасажири, які вилітають, а також їх багаж. Саме під час цього етапу і була виявлена граната співробітниками служби авіаційної безпеки.



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