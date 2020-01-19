В аэропорту Хельсинки появились туалеты для домашних животных: фото

В аэропорту столицы Финляндии, Хельсинки появились специализированные туалеты для домашних любимцев. Ежегодно через аэропорт проходят около 10 тысяч собак.

Об этом сообщается на сайте Finavia – оператора аэропортов Финляндии.

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Установление двух специальных зон для домашних животных имеет целью сделать перелет с ними удобнее. Туалеты разместили у главного входа в терминал №2 и в нешенгенской зоне.

Туалеты спроектированы с учетом потребностей собак, но ими могут пользоваться и другие домашние животные. В компании отмечают, что подобные локации пока не стали привычным явлением в аэропортах Северной Европы, в отличие от США.



Туалеты спроектированы с учетом потребностей собак, но ими могут пользоваться и другие домашние животные / фото finavia.fi

Новые туалеты в аэропорту Хельсинки имеют площадь в несколько квадратных метров. Эта зона отделена от территории, где проходят другие пассажиры. Пассажирам, которые имеют аллергию на собак, советуют не беспокоиться.



Для поддержания чистоты туалеты для животных регулярно чистят / фото finavia.fi