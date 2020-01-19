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      В аеропорту Гельсінкі з'явилися туалети для домашніх тварин: фото

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      Собаки та інші домашні улюбленці зможуть сходити у туалет в аеропорту Гельсінкі / finavia.fi

      В аеропорту столиці Фінляндії – Гельсінкі, з'явилися спеціалізовані туалети для домашніх улюбленців. Щорічно через аеропорт проходять близько 10 тисяч собак.

      Про це повідомляється на сайті Finavia – оператора аеропортів Фінляндії.

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      Встановлення двох спеціальних зон для домашніх тварин має на меті зробити переліт з ними зручніше. Туалети розмістили біля головного входу у термінал №2 і у нешенгенській зоні. 

      Туалети спроєктовані з урахуванням потреб собак, але ними можуть користуватися й інші домашні тварини. У компанії відзначають, що подібні локації поки не стали звичним явищем в аеропортах Північної Європи, на відміну від США.


      Туалети спроєктовані з урахуванням потреб собак, але ними можуть користуватися й інші домашні тварини / фото finavia.fi

      Нові туалети в аеропорту Гельсінкі мають площу у кілька квадратних метрів. Цю зону відділено від території, де проходять інші пасажири. Пасажирам, які мають алергію на собак, радять не турбуватися. 


      Для підтримання чистоти туалети для тварин регулярно чистять / фото finavia.fi

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      Автор: Северин Трач
      Теги: Світ тварин Курйозні новини Фінляндія
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