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В Альпах из-за схода лавины погибли два лыжницы

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В Альпах сошла лавина
В Альпах сошла лавина / Иллюстративное фото

В воскресенье, 25 марта, во Франции в коммуне Модан, сошла лавина. В результате погибли два лыжницы.

Об этом сообщает France Bleu.

Издание уточнило, что лавина сошла в 16:45 по местному времени (17:45 по Киеву).

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Отмечается, что погибли две француженки в возрасте 57 и 58 лет. При этом мужчине, который сопровождал лыжниц, удалось спастись.

Добавим, что во время схода лавины лыжники находились на высоте около 3 тысяч метров.

Теги: Жертвы Чрезвычайное происшествие Стихийный бедствия Новости Франции
Источник: 24 Канал
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