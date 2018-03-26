В Альпах через сходження лавини загинули дві лижниці

В неділю, 25 березня, у Франції в комуні Модан зійшла лавина. Внаслідок цього загинули дві лижниці.

Про це повідомляє France Bleu.

Видання уточнило, що лавина зійшла о 16:45 за місцевим часом (17:45 за Києвом).

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Зазначається, що загинули дві француженки віком 57 і 58 років. При цьому чоловікові, який супроводжував лижниць, вдалося врятуватися.

Додамо, що під час сходження лавини лижники перебували на висоті близько 3 тисяч метрів.